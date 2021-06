Sobrecarga y falta de capacitación: Las razones que justifican una fiscalía especializada en DDHH

Tras la Cuenta Pública de este martes, el Gobierno dio más detalles sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, aunque hasta el momento no hay una mayor claridad en los involucrados sobre el tema.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que "una de las temáticas fue cuál eran los inconvenientes que estaban detectando para no avanzar en las investigaciones que se habían iniciado con posterioridad al 18 de octubre. Parte de lo que se detectó es que no todas las capacidades del SML estaban para poder llevar adelante esas pericias de manera oportuna".

"El propio INDH y el fiscal nacional, dijeron que parte del problema era que tenían una sobrecarga de trabajo en algunas fiscalías, producto de las denuncias que habían sido recibidas. Para eso, no solo se necesitaba más fiscales, sino que además capacitar a los fiscales", sostuvo.

Desde Fiscalía no han entregado detalles en términos de personal necesario para este tema, aunque indicaron que los plazos dependen del Ejecutivo.

Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, planteó que aunque no tiene mayor antecedentes "evidentemente hay una necesidad de abordar diligentemente esta cuestión, sin ninguna duda. Si usted me dice 8.500 causas aproximadamente, que es el universo de las causas y yo hago un promedio muy aproximado que lo óptimo es que cada fiscal respecto de estas causas no llevara 100 o 150 causas y ahí podemos sacar las cuentas de cuantos fiscales se necesitarían".

"Habría que hacer un estudio técnico, más detallado, porque son causas que tienen una complejidad adicional", agregó.

Víctimas de trauma ocular insatisfechas

Otro de los anuncios fue el fortalecimiento de los programas de atención médica a las víctimas de trauma ocular, situación que no dejó satisfecha a Marta Valdés, de la coordinadora que agrupa a los afectados.

"No fue capaz pedir perdón por la violación a los DD.HH. y a todos quienes fueron violentados en el estallido social. Eso nos parece lamentable. Los anuncios que él hace de fortalecimiento del programa de atención a las víctimas de trauma ocular y lesionados graves, la verdad es que nos cuesta mucho creer que esto vaya a cambiar. Llevamos más de un año solicitando que esta situación sea distinta", dijo la dirigenta.

"Hemos dicho hace rato que este programa es precario, es un programa que no cuenta con lo que nuestros compañeros y compañeras necesitan para que efectivamente haya una mejor atención", añadió.

Valdés comentó que cerca de 360 personas reciben apoyo del gobierno en esta materia, mientras que otras 150 han declinado la ayuda.