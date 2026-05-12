Tres carabineros condenados por apremios contra lonko que ganó el "Nobel ambiental"

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó este martes veredicto condenatorio en contra de tres funcionarios de Carabineros por delito de apremios ilegítimos en perjuicio de lonko Alberto Curamil, quien el año 2021 fue golpeado en medio de un control carretero.

Cinco fueron, en total, los uniformados imputados en este caso, que afectó a quien ganara en 2019 el Premio Medioambiental Goldman, conocido informalmente como el "Nobel verde". Los cinco estaban acusados de obstrucción a la investigación, pero resultaron absueltos.

En definitiva, "tres fueron condenados respecto de los delitos más graves que afectaron a esta víctima. Ellos tuvieron la mayor participación y eran también los imputados de mayor grado en la institución", dijo la fiscal Ghislaime Durán, que se declaró satisfecha del resultado, a la espera de la lectura de sentencia, que se realizará el viernes 22 de mayo a las 11:00 horas de forma telemática.