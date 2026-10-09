Alcalde de Coquimbo solidarizó con Las Condes, pero acusó diferencia de trato

"El centralismo y la improvisación tienen consecuencias, y en Coquimbo las pagamos demasiado caro. La vida de un coquimbano vale exactamente lo mismo que la de un vecino de Las Condes. Chile no puede seguir teniendo ciudadanos de primera y de segunda categoría".

De esta manera, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, arremetió este viernes contra la rápida decisión del Gobierno de decretar Estado de Catástrofe tras el aluvión que azotó a la comuna de Las Condes, en comparación a lo ocurrido en su ciudad, cuando La Moneda tardó cinco días en adoptar la misma medida durante las inundaciones de julio.

En aquella oportunidad, las intensas precipitaciones dejaron miles de damnificados y 13 personas fallecidas, pero el decreto de catástrofe tardó cerca de 120 horas en ser promulgado por el Ejecutivo.

Ali Manouchehri enfatizó que "la vida de un coquimbano vale exactamente lo mismo que la de un vecino de Las Condes". (FOTO: ATON)

"En primer lugar, toda nuestra solidaridad con las familias de Las Condes que están sufriendo las consecuencias de esta emergencia. En nuestra región tuvimos que esperar días mientras miles de familias sufrían y perdíamos vidas humanas", criticó Manouchehri.

El jefe comunal acusó "centralismo e improvisación" del Gobierno para tomar este tipo de medidas de emergencia, por lo que, en su opinión, el país debe luchar por evitar "seguir teniendo ciudadanos de primera y de segunda categoría".

Frente a estos cuestionamientos, subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que, por razones geográficas, existen respuestas operativas que son más rápidas que otras.