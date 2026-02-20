Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alcalde de Puerto Montt destaca la construcción de nuevos cortafuegos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rodrigo Wainraihgt aseguró que la prevención "es salvar vidas y viviendas" y destacó la disminución en la cantidad de hectáreas consumidas.

Alcalde de Puerto Montt destaca la construcción de nuevos cortafuegos
 ATON

La autoridad ha puesto el foco en anticiparse a los siniestros con la creación de nueve líneas de cortafuegos.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, valoró el descenso en los incendios forestales que han afectado a la zona durante las últimas semanas.

Los dichos del jefe comunal se dan tras una visita técnica a la construcción de cortafuegos, obra llevada a cabo por su municipalidad en el sector de Lagunitas.

En 2025, a esta misma fecha, ya se habían registrado 50 incendios con un total de 23 hectáreas consumidas. En comparación, en 2024 se contabilizaron 41 incendios y 12 hectáreas destruidas, lo que se traduce en una disminución del 46% en superficie afectada.

"Este año, en conjunto con nuestro concejo municipal, estamos avanzando a 72.000 metros cuadrados, lo que es duplicar lo del año pasado y esto sin duda es prevención. Es salvar vidas y también salvar viviendas de la destrucción", resaltó Wainraihgt.

Su gestión municipal ha puesto el foco en anticiparse a los siniestros mediante la creación de nueve líneas de cortafuegos, que buscan proteger sectores de riesgo directo para la población y el sector industrial.

