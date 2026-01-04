Senapred decretó alerta roja para Puerto Montt y pidió evacuar sector Panitao Bajo por incendio

Durante la tarde de este domingo se activó una alerta SAE en el sector de Panitao Bajo, en la comuna de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

Esta medida busca avisar a los vecinos del sector que deben evacuar ante la cercanía de un incendio forestal.

Además, se decretó una alerta roja comunal por esta emergencia y por las altas temperaturas en la zona.