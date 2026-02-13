Alerta amarilla regional en Valparaíso por incendios forestales simultáneos

#SENAPREDValpo Se declara Alerta Amarilla para la Región de Valparaíso por incendio forestal. Infórmate en: https://t.co/yhAHZHQOSJ pic.twitter.com/6YA5d2detx

El Senapred declaró alerta amarilla para toda la Región de Valparaíso este viernes, ya que registra cinco incendios forestales en distintos puntos, en medio de altas temperaturas y vientos fuertes que dificultan el combate.

La situación más preocupante se da en Limache, donde un siniestro que hasta ahora abarca solo 180 hectáreas llevó a decretar una alerta roja comunal esta tarde por su cercanía a sectores habitados y líneas de alta tensión.

Además, el Senapred activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para instar a evacuar lo antes posible la Población Los Aromos 1 y el sector El Portezuelo de esa comuna: "Hacemos un llamado a la comunidad a la corresponsabilidad en el desarrollo de este proceso", indicó el director regional del organismo, Christian Cardemil.

Por otro lado, una docena de carros de Bomberos de Viña del Mar-Concón se desplegaron para controlar otro incendio, denominado "Condominio Portal del Mar", que afecta a 30 hectáreas del sector Fuerte Aguayo de Concón.

El complejo escenario en esa área llevó a Senapred a declarar otra alerta roja y emitir mensajería SAE con un llamado a evacuar "de manera inmediata y ordenada" los sectores Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano.

Más temprano, se declaró alerta amarilla en la comuna de Nogales, por un siniestro que hasta el momento ha consumido 2 hectáreas, pero el aviso se canceló por un declive en la intensidad del fuego.

En este punto, el fuego "está siendo combatido por seis aeronaves de Conaf, junto a seis brigadas terrestres y seis compañías de Bomberos", indicó Cardemil, antes de llamar a vecinos y vecinas del sector a "mantenerse informados respecto de la evolución de esta emergencia".

Varios cuerpos de Bomberos de la zona han acuartelado a su personal de forma preventiva debido a este complejo escenario regional.