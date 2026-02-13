Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alerta amarilla regional en Valparaíso por incendios forestales simultáneos

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los focos de Limache y Concón obligaron a Senapred a hacer un llamado a evacuar sectores poblados aledaños.

Alerta amarilla regional en Valparaíso por incendios forestales simultáneos
 ATON (archivo)

Hasta ahora, se reportan cinco siniestros en distintos puntos de la región, donde las condiciones climáticas dificultan el combate.

El Senapred declaró alerta amarilla para toda la Región de Valparaíso este viernes, ya que registra cinco incendios forestales en distintos puntos, en medio de altas temperaturas y vientos fuertes que dificultan el combate.

La situación más preocupante se da en Limache, donde un siniestro que hasta ahora abarca solo 180 hectáreas llevó a decretar una alerta roja comunal esta tarde por su cercanía a sectores habitados y líneas de alta tensión.

Además, el Senapred activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para instar a evacuar lo antes posible la Población Los Aromos 1 y el sector El Portezuelo de esa comuna: "Hacemos un llamado a la comunidad a la corresponsabilidad en el desarrollo de este proceso", indicó el director regional del organismo, Christian Cardemil.

Por otro lado, una docena de carros de Bomberos de Viña del Mar-Concón se desplegaron para controlar otro incendio, denominado "Condominio Portal del Mar", que afecta a 30 hectáreas del sector Fuerte Aguayo de Concón.

El complejo escenario en esa área llevó a Senapred a declarar otra alerta roja y emitir mensajería SAE con un llamado a evacuar "de manera inmediata y ordenada" los sectores Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano.

Más temprano, se declaró alerta amarilla en la comuna de Nogales, por un siniestro que hasta el momento ha consumido 2 hectáreas, pero el aviso se canceló por un declive en la intensidad del fuego.

En este punto, el fuego "está siendo combatido por seis aeronaves de Conaf, junto a seis brigadas terrestres y seis compañías de Bomberos", indicó Cardemil, antes de llamar a vecinos y vecinas del sector a "mantenerse informados respecto de la evolución de esta emergencia".

Varios cuerpos de Bomberos de la zona han acuartelado a su personal de forma preventiva debido a este complejo escenario regional.

