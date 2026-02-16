Alerta roja en Litueche por incendio que amenaza a viviendas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró esta noche una alerta roja comunal en Litueche, en la Región de O'Higgins, debido a un incendio forestal en combate que amenaza a la zona del Aeródromo.

El siniestro implica "riesgo inminente para la población de la Parcelación Los Rosales", dijo el organismo, e informó que personal de Bomberos y Conaf trabaja para lograr su extinción.

Llamó, asimismo, a la comunidad a mantenerse informada por canales oficiales y a seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.