Radio Cooperativa
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alerta roja por incendio forestal que afecta a Lumaco y Purén

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Senapred pidió a vecinos del sector Loncoyán 6 estar atentos a posibles llamados a evacuar sus viviendas.

Alerta roja por incendio forestal que afecta a Lumaco y Purén
 ATON (archivo)

De momento, el fuego consume al menos 40 hectáreas de bosque.

El Senapred declaró alerta roja para las comunas de Lumaco y Purén, en la Región de La Araucanía, por un incendio forestal que consume al menos 40 hectáreas de bosque en el sector Loncoyán 6.

Personal de Bomberos y la Conaf trabaja para evitar que el fuego se propague hacia viviendas de la zona, ya que el foco es cercano a una ruta que conecta ambas comunas.

"Se hace presente que las comunidades deben estar muy atentas a cualquier indicación que pudiese llamar a una evacuación en el caso de así ser necesario: pueden ser sirenas, balizas o megáfonos", anticipó el director regional de Senapred, Ian Gorayeb.

La autoridad añadió que la instrucción también puede ser anunciada a los vecinos a través de un mensaje SAE.

Por parte de la Conaf, han desplegado cuatro técnicos, 11 brigadas, dos helicópteros, cuatro aviones cisterna, un avión de coordinación, un avión de observación y maquinaria pesada para combatir el incendio.

