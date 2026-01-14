Alerta roja por incendio forestal que afecta a Lumaco y Purén

#SenapredLaAraucanía Se declara Alerta Roja para las comunas de #Lumaco y #Purén por incendio forestal. https://t.co/CeOqT792PY pic.twitter.com/1xSyOvYax7

El Senapred declaró alerta roja para las comunas de Lumaco y Purén, en la Región de La Araucanía, por un incendio forestal que consume al menos 40 hectáreas de bosque en el sector Loncoyán 6.

Personal de Bomberos y la Conaf trabaja para evitar que el fuego se propague hacia viviendas de la zona, ya que el foco es cercano a una ruta que conecta ambas comunas.

"Se hace presente que las comunidades deben estar muy atentas a cualquier indicación que pudiese llamar a una evacuación en el caso de así ser necesario: pueden ser sirenas, balizas o megáfonos", anticipó el director regional de Senapred, Ian Gorayeb.

La autoridad añadió que la instrucción también puede ser anunciada a los vecinos a través de un mensaje SAE.

Por parte de la Conaf, han desplegado cuatro técnicos, 11 brigadas, dos helicópteros, cuatro aviones cisterna, un avión de coordinación, un avión de observación y maquinaria pesada para combatir el incendio.