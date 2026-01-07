Bomberos activan tercera alarma por fuego en pastizales de Puente Alto

Una tercera alarma de incendio forestal se registra la tarde de este miércoles en la intersección de Avenida Eyzaguirre con Avenida Santa Rosa, en la comuna de Puente Alto, luego de un foco iniciado en pastizales del sector.

Según informó Bomberos, el siniestro presenta riesgo de propagación hacia viviendas cercanas, lo que motivó el aumento del nivel de alarma y el despliegue de más recursos.

El combate del fuego se ha visto dificultado por el fuerte viento y la vegetación seca, condiciones que han favorecido su avance. No obstante, las unidades desplegadas han logrado contener el incendio, evitando su expansión hacia zonas habitadas. En el lugar trabajan compañías de Bomberos de Puente Alto, con apoyo de unidades de Pirque y La Granja, para controlar la emergencia y evitar rebrotes.