Bomberos y Conaf combaten incendio forestal en Parque Metropolitano

Un incendio forestal registrado la tarde de este martes en la ladera del Parque Metropolitano de Santiago, en la comuna de Recoleta, fue controlado gracias al rápido despliegue de brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Para enfrentar la emergencia, CONAF dispuso el despliegue de recursos terrestres, correspondientes a las brigadas BC-Roble-4 y CB-Santiago, además de un helicóptero liviano como apoyo aéreo.

Según confirmó la directora del Parque Metropolitano, Marisol Torregrosa, el fuego ya se encuentra contenido, aunque los equipos continúan trabajando en el sector: "Va a estar cerrado durante el día, porque nosotros tenemos que cumplir con este monitoreo durante todo el día hasta que estemos seguros que el incendio esté extinguido".

La autoridad precisó que el parque permanecerá cerrado durante toda la jornada, mientras se realiza la vigilancia de puntos calientes y labores de enfriamiento, las que se extenderán también durante la noche para evitar una posible reactivación del fuego.

Por su parte, el director del SERVIU Metropolitano, Roberto Acosta, se refirió a la cercanía del incendio con la infraestructura del teleférico del Parque: "Muy cerca de la estación, efectivamente, yo diría que alrededor de unos cien metros".

"Lo positivo es que el viento, y en general el incendio, tendió a generarse hacia ese otro sector, pero gracias a los protocolos existentes, logramos controlar esto y no hubo mayores afectaciones", agregó Acosta.

Sin embargo, aseguró que "no hubo cercanía respecto a la infraestructura del teleférico, por lo tanto, nunca hubo riesgo respecto al teleférico".