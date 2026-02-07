Cinco incendios forestales se encuentran en combate: La Región del Maule es la más afectada

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó este sábado que actualmente se mantienen cinco incendios forestales en combate en la zona centro sur, siendo la Región del Maule la más afectada, concentrando dos de los focos activos de mayor preocupación para las autoridades.

El siniestro de mayor magnitud se registra en la comuna de Parral, en el sector denominado "El Bosque", donde las llamas ya han consumido 197 hectáreas, mientras que en Linares el incendio "Cajón de Pejerrey" afecta otras 15 hectáreas.

En la Región del Biobío, en tanto, las brigadas concentran sus esfuerzos en Santa Juana para controlar el incendio "Quicaví 2".

Asimismo, en la Región de La Araucanía se registran incendios activos en Nueva Imperial -con casi 30 hectáreas consumidas- y en la comuna de Angol, con 4 hectáreas afectadas.

El despliegue de las brigadas de Conaf busca contener el avance del fuego en estos cinco puntos estratégicos para evitar una mayor afectación de vegetación y zonas habitadas.

La emergencia se desarrolla bajo condiciones climáticas adversas debido al aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por altas temperaturas. La alerta rige desde la tarde del viernes hasta la noche de este sábado, abarcando el territorio entre las regiones de Coquimbo y el Maule.