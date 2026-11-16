Conaf lanza campaña "Un alto al fuego" ante riesgo de incendios forestales

El Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) activaron este lunes la campaña preventiva "Un alto al fuego", con el objetivo de reforzar la preparación frente al inicio del periodo de mayor riesgo de incendios forestales en el país.

El escenario meteorológico previsto para los próximos meses incluye pronósticos de altas temperaturas extremas asociadas a los efectos del fenómeno de El Niño.

Dicho factor climático se combina con la abundante vegetación que creció tras las lluvias del último tiempo, generando una masa de pastizales y matorrales que actúa como combustible idóneo para el avance acelerado de las llamas.

La Corporación Nacional Forestal dio inicio formal a su plan preventivo frente a las proyecciones de calor extremo para el periodo estival. (FOTO: ATON)

La estrategia comunicacional contempla cápsulas informativas y spots de sensibilización basados en vivencias reales de personas damnificadas durante las emergencias registradas en la Región del Biobío, así como piezas enfocadas en el impacto del fuego sobre la fauna nativa y doméstica.

Anticipación y coordinación con municipios en zonas periurbanas

Desde el Ejecutivo recalcaron que la estrategia frente a los siniestros prioriza la prontitud en el despliegue de brigadas y la gestión anticipada de contratos para el combate aéreo.

Asimismo, se fijó como eje la coordinación con los gobiernos comunales para ejecutar faenas de despeje en los límites urbanos.

Al respecto, el ministro de Agricultura subrogante, Francesco Venezian, explicó que "poder enfrentar de buena forma una emergencia pasa por anticiparse. Hoy día lo que hizo el Ministerio fue identificar todos los sectores de riesgo para la presente temporada".

En esta línea, afirmó que "se salió anticipadamente a la licitación de los aviones, a la contratación de las brigadas, con la finalidad de ser más inmediato en el control de incendios forestales".

El organismo forestal gestiona la incorporación de aeronaves capacitadas para combate nocturno en zonas complejas. (FOTO: ATON)

"Parte de este trabajo conjunto es el traspasar también a los municipios los trabajos de limpieza de sus áreas periurbanas, el área que define las ciudades con el sector agrícola o forestal", valoró Venezian.

Aunque la autoridad destacó una reducción en la tasa de ocurrencia de siniestros registrada a la fecha en contraste con el periodo anterior, las labores de patrullaje y cortafuegos continúan activas en los puntos identificados con mayor vulnerabilidad territorial.

Recursos aéreos y gestiones para combate nocturno

En materia de equipamiento, Conaf cuenta con una dotación de 77 aeronaves destinadas al combate de las llamas a lo largo de la temporada.

"Si bien es cierto son de alta magnitud el tener estos tanqueros, nuestra topografía no los hace lo suficientemente eficaces y eficientes para el combate en precordillera. En 2024 teníamos la posibilidad de traer un helicóptero certificado para el vuelo nocturno, (pero) lamentablemente se decidió no implementarlo", aseveró la directora ejecutiva de la corporación, Aída Baldini.

Desde la entidad remarcaron que el 99% de los focos tienen origen humano, por lo que reiteraron la urgencia de alertar conductas negligentes. (FOTO: ATON)

De todas maneras, afirmó que este año están "con todos los organismos del gobierno trabajando para que tengamos una aeronave ya certificada esta temporada".

Prevención del factor humano

Las autoridades recordaron que el 99% de los incendios forestales registrados en el territorio nacional derivan directa o indirectamente de la acción humana, ya sea a través de conductas negligentes, quemas no autorizadas o derechamente intencionalidad.

Por esta razón, desde los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con las medidas preventivas básicas y a denunciar oportunamente ante las policías cualquier conducta sospechosa que pueda desatar un siniestro.