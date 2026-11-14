Ministerio de Agricultura llamó a reforzar medidas de prevención de incendios forestales en Los Lagos

El Ministerio de Agricultura hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención de incendios forestales durante este fin de semana, luego que Senapred anunciara una Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas en la Región de Los Lagos.

Las condiciones meteorológicas previstas aumentan el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forales, por lo que las autoridades enfatizaron la necesidad de adoptar conductas responsables, evitando cualquier acción que pueda generar fuego en áreas de vegetación, bosques, parques nacionales y otros espacios naturales.

El director regional de Conaf, Fernando Gebhard, reforzó las recomendaciones: "Hacemos un llamado a toda la comunidad a tener mucha precaución para evitar los incendios forestales, sobre todo en las labores agrícolas de la zona. Recordamos que generar un incendio forestal es un delito y está penado por la ley. Por eso llamamos a la precaución".

"Además, cuando se visite un parque nacional, hacerlo con mucha precaución y enfatizar que está prohibido el uso del fuego en todas sus formas dentro de un área silvestre protegida", agregó.

Por su parte, el climatólogo Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, advirtió en Cooperativa que las altas temperaturas no originan los incendios forestales, pero sí dificulta su contención de propagación.

"Además, tuvimos una temporada de invierno y sobre todo primavera lluviosa, hay muchísimo combustible disponible, es decir, mucha vegetación. Esa vegetación se va a secar en los próximos meses, así que en enero y febrero podríamos tenemos un cóctel más o menos complicado ahí: el potencial de altas temperaturas y mucho combustible disponible", agregó.

Desde las instituciones recordaron que las quemas agrícolas deben ser previamente avisadas a Conaf y realizarse bajo las condiciones y autorizaciones que correspondan. Asimismo, enfatizó que está prohibido hacer fuego en parques nacionales y pidió que las personas eviten realizar fogatas.