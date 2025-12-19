Coronel: Sujeto sorprendido robando madera intentó causar incendio forestal

Tras ser sorprendido robando madera desde un predio junto a otro sujeto, un hombre inició de manera simultánea tres focos de incendio en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

El dúo ingresó con una camioneta al fundo Manco, y fue descubierto después de cargar 6 metros cúbicos de madera, material que pretendían transformar en astillas y vender como leña.

"Durante la huida, uno de los involucrados inició deliberadamente tres focos de incendio, los que fueron controlados oportunamente, evitándose su propagación", precisó Jaime Seguel, encargado de la oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Coronel.

Acto seguido, "Carabineros detuvo a uno de los responsables, recuperó el vehículo utilizado y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, mientras que el segundo implicado se dio a la fuga", añadió el funcionario.

"Este hecho genera especial preocupación en el actual contexto del país, donde el robo de madera se ha convertido en un problema persistente, y un factor de alto riesgo asociado a la intencionalidad de generaciones de incendios", advirtió Seguel.