Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Detienen a sujeto acusado de iniciar incendio en Penco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre de 50 años fue sorprendido por Carabineros en el acceso al fondo Madesal portando un encendedor y restos de cobre.

En medio de la emergencia  que afecta a la región del Biobío, Carabineros detuvo a un hombre en la comuna de Penco, acusado de iniciar intencionalmente un incendio.

El procedimiento policial se llevó a cabo en las inmediaciones del fundo propiedad de la empresa Madesal.

El imputado, de 50 años, fue sorprendido en flagrancia manipulando un encendedor en uno de los sectores afectados. Además, durante la revisión de sus pertenencias, el personal policial incautó una mochila que contenía cobre en su interior.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto cuenta con un historial de detenciones, aunque no mantenía órdenes judiciales vigentes al momento de este arresto.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía, y el detenido deberá enfrentarse a la justicia.

