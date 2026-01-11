Gobierno dice que existe un "nivel récord" de detenciones por incendios forestales

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó este domingo que hay un "récord de personas detenidas" por su vinculación a incendios forestales en Chile, destacando los avances en las "capacidades" de las instituciones y la importancia de la prevención.

"Hemos reducido las hectáreas que han sido afectadas por incendios forestales, pero hay una cuestión que es básica y es la tarea de prevención, porque el 99,7% de los incendios forestales son provocados por acción humana", afirmó el secretario de Estado, que profundizó en la naturaleza de estas acciones, señalando que ocurren "en muchos casos por negligencia y en otros extremos incluso por dolo, intencionalidad".

El Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destaca un "nivel récord" de personas detenidas por su presunta responsabilidad en el inicio de incendios forestales a nivel nacional. (FOTO: ATON)

De todas maneras, la autoridad valoró que se haya "mejorado las capacidades de investigación para acreditar responsabilidades penales en quienes provocan los incendios y que estos respondan ante la justicia".

Este esfuerzo ya está rindiendo frutos, con "un nivel récord de personas que han sido detenidas como resultado de esas investigaciones, y tenemos que insistir en ese esfuerzo", puntualizó Elizalde.

Bombero detenido

Uno de estos casos bajo investigación captó la atención en la Región del Biobío. Un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Coronel fue detenido bajo la acusación de provocar un incendio forestal.

El incidente ocurrió el pasado 6 de enero en las cercanías de Santa Juana, un sector ya golpeado por estos desastres en la región.

Ante la seriedad de la situación, desde la institución bomberil se informó que el presunto involucrado fue inhabilitado de manera preventiva, a la espera de que la justicia determine su responsabilidad en los hechos.

La institución bomberil inhabilitó preventivamente al bombero, mientras la justicia investiga su presunta responsabilidad en el grave suceso. (FOTO: ATON)

Ola de calor extremo en Chile y llamado a la prevención de incendios forestales

Chile se encuentra enfrentando su segunda ola de calor extremo del año, con varias regiones del centro y sur del país bajo alerta roja debido a las elevadas temperaturas. Esta situación climática genera preocupación por su impacto directo en el riesgo de incendios forestales, llevando a las autoridades a intensificar los llamados a la prevención.

"El viernes alcanzamos 33,3 (grados), ayer los 35,2 y hoy va a estar muy cercano a los 36. Entonces cumpliríamos el tercer día cumpliendo con el umbral, así que estaríamos enfrentando la segunda ola de calor", informó el meteorólogo Arnaldo Zúñiga.

Las autoridades han fortalecido las capacidades de investigación para acreditar responsabilidades penales y llevar a los culpables ante la justicia. (FOTo: ATON)

En esta línea, el funcionario de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que "la alerta va desde la Región Metropolitana hasta la Región del Maule. Estas tres regiones están bajo alerta, con temperaturas acá en la capital entre 34 a 36, lo mismo O'Higgins -en los valles interiores- y en el Maule entre 35 y 37 grados".

Esta combinación de altas temperaturas con condiciones secas, baja humedad, aumentan el riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades llaman a evitar el uso de fuego al aire libre, no arrojar colillas y respetar las restricciones vigentes.