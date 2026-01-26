GORE del Biobío anuncia equipo para el plan de reconstrucción

El Gobierno Regional (GORE) del Biobío dio a conocer esta mañana los nombres de los profesionales que se encargarán del plan de reconstrucción en las comunas afectadas por los recientes incendios forestales.

El equipo interdisciplinario estará administrado por Pablo Fernández, funcionario del GORE, pero contará con 41 académicos y especialistas, incluyendo premios nacionales de arquitectura y gestión urbana.

Entre ellos se incluyen al profesor Sergio Baeriswyl, Javier León, Iván Cartes, Francisco Núñez, y Constanza González.

Además, el plan de reconstrucción contará con la participación del gobierno regional, el sector gremial y la academia.