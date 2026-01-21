Hasta $1.500.000: Gobierno activa bono de recuperación para familias afectadas por incendios

El Gobierno confirmó la activación de un bono de recuperación con montos que fluctúan entre $750.000 y $1.500.000 para las familias afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y del Biobío, en el marco de las primeras medidas de apoyo desplegadas por el Estado.

A través de un mensaje en la red social X, el Presidente Gabriel Boric informó que ya se está aplicando la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en todas las zonas afectadas, instrumento clave para canalizar la ayuda estatal durante esta primera etapa de la emergencia.

Además del bono en dinero, el Mandatario detalló otras dos líneas de apoyo inmediato:

Recuperación temprana de infraestructura, orientada a la remoción y disposición final de escombros.

Rl respaldo a la actividad agrícola y apícola, mediante la entrega de forraje, alimentación animal y aportes para la recuperación de sistemas productivos dañados.

"El Estado está desplegado por completo para llegar con ayuda hasta la última persona afectada por esta tragedia", aseguró.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la fecha se han completado 702 fichas FIBE en las regiones de Ñuble y del Biobío, lo que permite dimensionar el impacto de los incendios y activar oportunamente las ayudas tempranas.

En Ñuble se han catastrado 368 hogares, principalmente en las comunas de Ránquil, Quillón y Bulnes, mientras que en el Biobío se registran 334 hogares, concentrados en Tomé, Concepción y Penco.

Todo sobre la ficha FIBE

La FIBE se aplica exclusivamente en terreno y en los domicilios afectados, siempre que existan condiciones de seguridad, y es realizada por funcionarios públicos debidamente acreditados, principalmente municipales y del Ministerio de Desarrollo Social.

Las autoridades recalcaron que no se aplica por teléfono, WhatsApp, redes sociales ni sitios web, ni implica pagos de ningún tipo.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se encuentra en la región del Biobío supervisando el proceso, junto con el funcionamiento de albergues y la digitalización de las fichas. En esa línea, enfatizó que la falta de documentación no impide la aplicación de la FIBE, considerando que muchas familias lo pierden todo tras una emergencia.

Desde el Ejecutivo subrayaron que este catastro es la puerta de entrada a las ayudas sociales, permitiendo focalizar el bono de recuperación y las demás medidas de apoyo en función del nivel de daño y las necesidades específicas de cada hogar afectado.