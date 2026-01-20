Historia de sacrificio: Entre las llamas, mamá entregó a sus guagüitas a Bomberos para salvarles la vida

Revisa el Minuto a minuto

En medio de la tragedia por el megaincendio que afectó a la zona alta de la comuna de Penco (Región del Biobío), un relato de sacrificio y amor extremo ha conmovido a los equipos de emergencia.

Durante la madrugada del domingo, una madre se vio atrapada por el avance del fuego y un colapso vial en el sector. Ante la inminencia de las llamas, tomó una decisión desesperada para salvar a sus hijas mellizas de pocos meses de vida.

Según registros de cámaras GoPro de voluntarios de Bomberos, difundidos por Televisión Nacional la noche del lunes, la mujer entregó a las lactantes a los combatientes, que recibieron a las niñas y atravesaron cortinas de fuego para ponerlas a salvo, logrando dejarlas, más tarde, en el Hospital de Lirquén.

Un reencuentro tras horas de incertidumbre

Durante horas, el paradero del resto de la familia fue un misterio, ya que la madre se perdió de vista entre la densa humareda mientras intentaba seguir al carro bomba a pie. Sin embargo, tras una angustiosa espera, se confirmó que todos los miembros de la familia sobrevivieron.

El padre de las menores relató a TVN que logró localizarlas tras el aviso de una funcionaria amiga, confirmando que su esposa se encuentra internada en Talcahuano.

"Quedamos atrapados por el taco, porque atrás de nosotros se estaban quemando unos autos y delante igual. Lo que hicimos fue tratar de bajar caminando y mi esposa tomó la decisión de bajar con las niñas y mi hijo. No sabía nada de ellos. Después me llama una funcionaria del Hospital de Lirquén que es amiga mía y me informa que las mellizas habían llegado allá por unos bomberos y mi esposa había llegado un poco más atrás", explicó el hombre.

Añadió que la madre nunca dejó de intentar rescatarlas: "Mi esposa dice que ella igual empezó a seguir a los bomberos, pero como iba con una vecina que es un poquito más de edad, más mi hijo, no les pudieron seguir el paso a los bomberos y se les perdieron los bomberos. Ella no los veía con el humo y las llamas".

Martín, el pequeño gran héroe

Otra figura central de esta historia es Martín, el hijo mayor de 10 años, quien protegió a su madre, a sus hermanas y a una vecina de la tercera edad durante el escape. "Martín es un valiente. Él lo único que hacía era resguardar a su mamá con sus hermanas e intentaba protegerlas cuando aparecieron los bomberos", narró su padre.

Debido a la prolongada exposición al calor y al humo tóxico, el niño resultó ser el más afectado de la familia. Actualmente se encuentra internado en la UCI del Hospital Regional de Concepción, bajo ventilación mecánica, aunque el centro asistencial confirmó que está fuera de riesgo vital.

Por su parte, las mellizas evolucionan favorablemente tras haber protagonizado uno de los rescates más dramáticos de esta catástrofe.