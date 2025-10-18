Incendio forestal consume ladera del cerro Renca

Un incendio forestal afecta a la ladera norponiente del cerro Renca y avanza hacia el sector de Valle Lo Campino, en la comuna de Quilicura, la noche de este sábado.

Varias compañías de Bomberos, incluyendo a voluntarios de Quilicura y Quinta Normal, están desplegadas en la intersección de Camino Cementerio con Las Catalpas para tratar de controlar el fuego, que permanece activo.

Según Meganoticias, la presencia de viento en el sector facilita la propagación de las llamas, por lo que la labor bomberil se concentra en evitar que consuman más hectáreas de vegetación, o bien, que alcancen a viviendas y fábricas cercanas.

Usuarios de redes sociales además han reportado gran presencia de humo en la Autopista Vespucio Norte en medio de esta emergencia.