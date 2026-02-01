Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Incendios en Ñuble y Biobío: ¿Cómo funciona el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló el funcionamiento del beneficio, que busca agilizar la reconstrucción para los afectadas en Biobío y Ñuble.

Incendios en Ñuble y Biobío: ¿Cómo funciona el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción?
 ATON (referencial)

"Toda la información de emergencia está en la página web ayudastempranas.cl", dijo la autoridad a Cooperativa.

Tras finalizar el despliegue masivo de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las zonas afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló este domingo el funcionamiento del Bolsillo Electrónico para la autoconstrucción, beneficio diseñado para que las familias puedas gestionar directamente la compra de materiales.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad informó que "una vez desplegadas todas las ayudas tempranas, ahora estamos en la siguiente etapa, que es las soluciones de vivienda transitoria para que vayan teniendo techos de emergencia los vecinos y vecinas".

¿Qué es el Bolsillo electrónico de Reconstrucción?

A diferencia del Bono de Recuperación, que es de libre disposición para que las familias cubran necesidades inmediatas (ropa, alimentos, artículos de aseo), el Bolsillo Electrónico de Reconstrucción es una herramienta dirigida específicamente a la autoconstrucción.

Este beneficio consiste en un abono de dinero que se activa en la Cuenta RUT del BancoEstado, pero que solo puede ser utilizado en comercios del rubro de la construcción y ferreterías. El objetivo es que las familias que sufrieron daños menores puedan adquirir materiales de forma rápida y sin trámites adicionales.

El acceso a este beneficio está estrictamente ligado a la información recopilada en la ficha FIBE. Aquellas familias que ya fueron catastradas y califican según su nivel de daño habitacional verán activado este "bolsillo" en su aplicación de BancoEstado o mediante su tarjeta Cuenta RUT.

"Reiterar que toda la información de emergencia está en la página web ayudastempranas.cl, para que tengan acceso a cada una de las ayudas que estamos entregando", concluyó la subsecretaria Gallegos.

En portada