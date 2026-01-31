Incendios: Gobierno cierra catastro y entrega más de 4.300 bonos de recuperación

A dos semanas de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno informó que ya finalizó el catastro de los hogares damnificados mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y que se ha concretado la entrega de más de 4.300 bonos de recuperación.

El levantamiento de información fue realizado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, con apoyo de equipos municipales, y permitió identificar a 4.547 hogares afectados por la emergencia, de los cuales 2.996 corresponden a la comuna de Penco.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló que "según la ficha FIBE, han sido afectados 4.547 hogares y sabemos que el 90% de las familias catastradas han tenido pérdida total de su vivienda o han sido muy afectadas".

Con estos antecedentes, la Subsecretaría del Interior dio inicio al pago de la tercera nómina de beneficiarios, alcanzando un total de 4.345 Bonos de Recuperación entregados.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, explicó que "a contar de este sábado las familias ya cuentan con un monto de libre disposición que contribuye a solventar gastos urgentes", agregando que "hemos gestionado una inyección directa de recursos superior a los $6.300 millones de pesos, cumpliendo con el compromiso de una respuesta oportuna".

El Bono de Recuperación contempla un aporte único de $1.500.000 para viviendas con alta afectación y de $750.000 para aquellas con afectación media.

El monto se deposita en la Cuenta RUT de la jefa o jefe de hogar y puede utilizarse mediante tarjeta o aplicación de BancoEstado, mientras que quienes no cuenten con este producto pueden cobrarlo de forma presencial con su cédula de identidad.

Esta ayuda se suma a otras medidas anunciadas por el Ejecutivo, como el Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción (BEA), que considera un aporte de 150 UF en tres cuotas, y el Bono de Acogida, equivalente a 10 UF.

Alerta Roja por incendios tras tormenta

Tras la tormenta eléctrica registrada durante la jornada de ayer en el sur del país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó la ocurrencia de siete incendios forestales provocados por la caída de rayos, uno de ellos en la comuna de Melipeuco, donde un impacto alcanzó una vivienda y generó una emergencia.

Otro de los focos se produjo en Lonquimay, luego de que un rayo cayera sobre un árbol, lo que obligó a decretar Alerta Roja comunal para reforzar el combate del incendio.

El director regional de Senapred en La Araucanía, Ian Gorayeb, indicó que la alerta por tormentas eléctricas se mantiene vigente hasta este sábado en sectores cordilleranos, y que se han reforzado las labores preventivas.

"Hemos pedido a las comunas, a las unidades de gestión del riesgo y también a Bomberos reforzar la vigilancia y las medidas de precaución por la caída de tormentas eléctricas, considerando además que en algunas comunas ha caído mucha agua en poco tiempo", señaló.