Meteorología advierte "pico de calor" en el sur y vientos de hasta 100 km/h

La zona centro-sur atraviesa las horas más críticas en cuanto a condiciones meteorológicas favorables para la propagación de incendios forestales. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Moncada, entregó un balance sobre las temperaturas y sobre el comportamiento del viento en las regiones de Ñuble y Biobío.

Según explicó el experto, el domingo y este lunes marcan el punto más alto de la ola de calor, con registros que desafiaban los esfuerzos de los brigadistas.

"Lamentablemente, tanto ayer domingo como hoy lunes se espera que sea esté peak de temperaturas máximas en la región de Ñuble y también en la región del Biobío. En este momento tenemos varias estaciones con temperaturas en torno a los 37 grados y todavía podrían subir algunas décimas más", señaló Moncada, advirtiendo que en localidades como Los Ángeles o Chillán los termómetros podrían tocar los 40 grados hacia el final de la tarde.

Uno de los puntos más relevantes abordados por Moncada es la distinción entre el viento meteorológico y el que producen los siniestros. Actualmente, existe un viento natural con rachas de 50 km/h provocado por la diferencia de temperatura entre el océano y la tierra. Sin embargo, el verdadero peligro radica en la dinámica propia del incendio.

"Los incendios forestales también generan calentamientos localizados muy intensos (...) Si tenemos un incendio en un punto y al lado tenemos una zona un poquitito más fresca, se generan nuevamente diferencias de presión", explicó el meteorólogo.

Esta condición crea un escenario impredecible y extremo para el combate del fuego:

"Siempre en los incendios forestales las rachas de viento pueden ser mucho más intensas de las que nosotros estamos pronosticando, de las que genera la meteorología propiamente tal; el incendio mismo puede generar rachas, yo diría, hasta 80, incluso 100 kilómetros por hora en algunos momentos debido al intenso calor", detalló Moncada.

A pesar del escenario adverso actual, el pronóstico vislumbra una mejora en las condiciones gracias al ingreso de la vaguada costera. Si bien las temperaturas seguirán altas -sobre los 30 grados- durante toda la semana, habrá un descenso paulatino y un aumento clave en la humedad.

Para este martes se espera un descenso ligero, con máximas entre 32°C y 36°C, pero el cambio más notorio ocurrirá a mitad de semana.

"El día miércoles ya vamos a tener un efecto más claro de la vaguada costera que va a refrescar los valles y las temperaturas no deben sobrepasar los 33 grados", afirmó Moncada.

Este fenómeno traerá nubosidad baja y niebla al litoral de Biobío y Ñuble desde la noche del martes, lo que también ayudará a frenar la intensidad del viento."Cuando tenemos un día nublado, más cubierto, con el desarrollo de la vaguada costera, no debería presentarse un viento tan importante hacia el día miércoles", concluyó el experto.