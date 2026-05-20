Por incendio forestal, Senapred ordena evacuar sector cordillerano en Antuco

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió esta tarde una orden de evacuación para el sector Alto Rocue de la comuna de Antuco, perteneciente a la zona cordillerana de la Provincia de Biobío, en la región homónima.

La emergencia sorprende por estar ocurriendo "fuera de temporada" y en una jornada de bajísimas temperaturas en la zona.

Se estima que puede tener relación con el fenómeno del "viento puelche", ya que, en paralelo, se reporta otro incendio forestal en la comuna de Santa Bárbara, en la misma Provincia.

Mediante redes sociales, la Municipalidad de Antuco puntualizó que la alerta SAE de evacuación llegó a todos los celulares en la comuna, pero el mensaje está dirigido en forma exclusiva a "los vecinos y vecinas de Alto Rucue".

Por ende, "llamamos los vecinos y vecinas de los demás sectores de la comuna a no alarmarse y menos acudir a presenciar la emergencia".

La alcaldía agregó que "voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Antuco, Carabineros y personal municipal trabajan en el lugar" del siniestro.