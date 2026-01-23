Prisión preventiva para hombre detenido por iniciar incendio en Perquenco

En prisión preventiva quedó el hombre imputado por iniciar fuego en campos de trigo en la comuna de Perquenco, Región de la Araucanía, en medio de la emergencia en la zona por los incendios forestales.

El sujeto, de 63 años, fue detenido por personal de Carabineros luego de que vecinos del sector Selva Oscura denunciaran que lo habían visto provocar distintos focos de incendio en una plantación de trigo.

Al momento de su detención, portaba un bidón con líquido acelerante y una caja de fósforos. El siniestro afectó un total de cuatro hectáreas.

Durante la tarde de este viernes, el Juzgado de Garantía de Lautaro determinó que el detenido tiene responsabilidad en el delito de incendio intencional, decretando la medida cautelar de prisión preventiva.