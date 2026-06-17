Restauran sistema de agua potable en sector rural de Concepción tras incendios forestales

Los habitantes del sector Lo Tato, en la zona rural de Concepción, recuperaron el acceso a agua potable al interior de sus viviendas tras la reconstrucción del sistema de Agua Potable Rural (APR), el cual había sido destruido por los incendios forestales del verano pasado.

Este avance beneficia directamente a las familias que ya se encuentran instaladas en sus viviendas de emergencia definitivas, permitiéndoles retomar sus rutinas cotidianas tras la catástrofe, después de casi cinco meses de dependencia de camiones aljibe para el suministro básico.