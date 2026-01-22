Comienza la entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el Biobío
Comienza la entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el Biobío
Se trata de los cinco primeros inmuebles para el sector de Lo Tato, en la comuna de Concepción, donde 50 viviendas fueron destruidas totalmente por los incendios forestales.
Mientras tanto, equipos en terreno se encuentras aplicando la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
