Alcaldesa de Las Condes: Lo que ocurrió es brutal, el cerro cedió casi completo

"Lo que ocurrió acá es de dimensiones brutales. La remoción en masa es, de verdad, impactante", dijo la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, para describir el aluvión que este jueves afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

En un punto de prensa nocturno, pasadas las 23:00 horas, y junto al delegado Germán Codina y el ministro Louis de Grange, la jefa comunal explicó que el fenómeno nofue "una remoción en masa desde sectores precordilleranos que no habíamos visto en todo el invierno".

Aseguró que durante los últimos días el municipio trabajó e hizo despejes en Quebrada Honda, pero el fenómeno fue "brutal" y superó cualquier previsión: "El nivel de rocas (que cayó) ni siquiera es limpieza de la propia quebrada; es que simplemente el cerro cedió de manera casi completa".

Ahora "estamos tratando de sacar vehículos que se encuentran en la vía pública; vamos a trabajar sin descanso hasta devolver la comuna a como la conocemos. Estamos junto al MOP, al Ejército, a nuestros funcionarios municipales (...) Vamos a tener mucho ruido en la noche, lo sé; vamos a tener también mucho trabajo durante varias noches. Les pido paciencia, vecinos, porque esto va a ser largo, pero lo vamos a superar", enfatizó.

San Martín cifró en 1.200 las personas "rescatadas" desde universidades, centros de atención de salud y otros establecimientos del sector, e indicó que aún no hay catastro domiciliario.

"A las personas les quiero pedir que si se encuentran atrapadas en sus hogares, por favor, llamen al 1402 y nosotros hacemos las coordinaciones con el Ejército para poder ir a rescatarlas. Ya hemos rescatado a bastantes personas: estamos recorriendo junto al Ejército; tuvimos que ingresar con Mowag, porque hay lugares que simplemente es imposible hacer ingreso (de modo normal)", contó.

"Miles de metros cúbicos de barro"

El delegado presidencial regional, Germán Codina, detalló que hay "cerca de 100 efectivos del Ejército que están colaborando" en estas tareas, en coordinación con la Municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria Costanera Norte

"Están trabajando para hacer el despeje no solamente de las vías, sino que también tenemos desplegado personal del Ejército y el resto de los equipos en la zona de General Blanche, Camino El Alba, Camino La Fuente, Bulnes Correa", señaló.

Consultado sobre presuntas desgracias producto del aluvión, el exalcalde de Puente Alto afirmó: "Hasta el minuto no existe un reporte oficial al respecto. Evidentemente se ha desplazado mucho material, miles de metros cúbicos de barro, tierra y piedras, y de manera responsable, no podemos descartar nada".