Alertas SMS, señaléticas y rutas de evacuación: el plan de La Reina ante futuros aluviones

Anticipar una emergencia y entregar a los vecinos el tiempo necesario para abandonar las zonas de peligro es el principal objetivo de la nueva estrategia de evacuación presentada este sábado por la Municipalidad de La Reina, en respuesta a los riesgos de aluviones que enfrenta la comuna precordillerana.

La iniciativa surge en un contexto de preocupación por los recientes sistemas frontales que han afectado a la zona central del país y por el desborde de Quebrada Honda, en Las Condes, que volvió a poner en discusión las medidas de prevención frente a fenómenos de remoción en masa.

El plan, desarrollado por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias del municipio, considera rutas de evacuación, monitoreo permanente de los flujos de agua, señaléticas de seguridad y un sistema de mensajería para informar oportunamente a la población.

La estrategia se concentra especialmente en los sectores afectados por el aluvión de 1993, una de las emergencias más graves registradas en la comuna, e incorpora dos planos de evacuación que identifican vías de salida hacia zonas seguras, entre ellas las avenidas Francisco Bilbao y Fernando Castillo Velasco.

"Hicimos una alianza estratégica con una empresa local"

El alcalde José Manuel Palacios explicó que la experiencia de aquella catástrofe permitió identificar áreas de mayor exposición y desarrollar mecanismos de respuesta frente a eventuales emergencias.

"Nosotros sabemos que esta es una zona expuesta. En el año 93' tuvimos un aluvión bastante importante que afectó a un porcentaje significativo de la población de nuestra comuna y, en base a eso, elaboramos con nuestros geógrafos un plan que nos permite poder entregarle información en tiempo oportuno, para que ellos puedan desplazarse a zonas seguras dentro de la comuna", mencionó el jefe comunal.

"Hemos hecho una alianza estratégica con una empresa local, de la comuna La Reina, que nos permite poder ir monitoreando los flujos de agua permanentemente", agregó.

Alertas tempranas y rutas de evacuación

Entre las medidas implementadas destaca la instalación de siete señaléticas informativas en puntos estratégicos cercanos a las quebradas y a los sectores definidos como zonas de seguridad.

Estos dispositivos buscan orientar a los residentes sobre las vías de evacuación disponibles y facilitar su desplazamiento ante una eventual emergencia.

Durante la presentación, el municipio también exhibió un video elaborado mediante inteligencia artificial, que recrea los posibles efectos de un aluvión en la comuna. La simulación busca generar conciencia sobre los riesgos y mostrar la importancia de actuar oportunamente frente a una alerta.

A estas acciones se suma un sistema de mensajería SMS, utilizado durante el reciente sistema frontal, que permite enviar información preventiva directamente a los teléfonos celulares de los vecinos.

El mecanismo forma parte de una estrategia que busca proporcionar un margen aproximado de 30 minutos para reaccionar ante un eventual aluvión, aunque su efectividad dependerá de las condiciones en que se desarrolle la emergencia.

"Uno de los problemas que hubo en Las Condes es que los vecinos se encontraron con el aluvión cuando ya los flujos de agua o barro ingresaban a sus casas. La idea es tener un tiempo de respuesta. Hemos estado elaborando este plan que nos debería dar un tiempo aproximado de 30 minutos", mencionó el edil.

Palacios también solicitó que los municipios expuestos a este tipo de amenazas sean incorporados al Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), administrado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), con el propósito de fortalecer la comunicación ante situaciones de riesgo.

Obras de mitigación y una inversión millonaria

Pese a los avances en prevención y monitoreo, el jefe comunal advirtió que las medidas actuales deben complementarse con infraestructura capaz de reducir el impacto de eventuales aluviones.

En esa línea, planteó la necesidad de concretar un proyecto de piscinas decantadoras en la parte superior del Parque Padre Hurtado, destinado a contener los sedimentos que descienden desde la cordillera durante episodios de lluvias intensas.

La iniciativa contempla una inversión estimada de entre 80 y 100 mil millones de pesos recursos que permitirían avanzar hacia una solución estructural frente a los riesgos que enfrenta la comuna.

"Hay vecinos que nunca les va a afectar un aluvión, pero hay un 20% de ellos que sí están susceptibles a ser afectados y uno tiene que ser empático. Esas personas no solamente pueden perderlo todo, sino que pueden perder también sus vidas. Lo que necesitamos hacer es una obra definitiva que trae consecuencias y trae impactos sobre el territorio", dijo.