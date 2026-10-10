Aluvión en Las Condes: Concejal reconoce que mallas dinámicas seguían pendientes

El concejal de Las Condes Luis Hadad (RN) reconoció este sábado en El Diario de Cooperativa que las mallas de seguridad, cuya instalación estaba prevista para septiembre, no se habían colocado cuando ocurrió el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, aunque defendió las labores preventivas realizadas por el municipio.

Consultado por las advertencias previas sobre el riesgo en las quebradas y las obras pendientes, el edil sostuvo que existían documentos de enero y febrero de este año que alertaban sobre posibles problemas en 25 quebradas de la zona.

"Estábamos viendo la situación para poner estas mallas, y bueno, yo creo que nadie pensó que en octubre íbamos a tener este problema y claro, las que se iban a poner en septiembre no se habían puesto aún", afirmó.

Sobre las razones del retraso, señaló: "La verdad desconozco si nosotros teníamos entendido que las iban a poner".

"¿Estas mallas hubieran frenado la situación que pasó? Lo desconozco, no sé, quiero dejar eso a los expertos que puedan definir eso", añadió.

Defiende inversión municipal en las quebradas

El concejal aseguró que durante los últimos seis meses se destinaron más de 500 millones de pesos a mejorar y limpiar las quebradas, además de recursos humanos para ejecutar esas labores.

"Yo sí te puedo responder que desde el lado municipal hubo una inyección importante monetaria y también de horas hombre para limpieza de canales, limpieza de quebradas, mejoramiento de quebradas", sostuvo.

En ese contexto, reveló que el martes, dos días antes del aluvión, los concejales recibieron un informe que daba cuenta de la limpieza de las quebradas, acompañado de fotografías.

"A mí y a todos los concejales nos llegó un informe de limpieza de quebradas. O sea, concejales, quedó limpia la quebrada, está ordenada, con fotos y todo. Así que el trabajo municipal se hizo, sí, se hizo. O sea, yo doy fe de eso", expresó.

Respecto de eventuales responsabilidades, agregó: "Si hay un trabajo de gobierno quizás, de algún ministerio... bueno, eso la investigación también nos dirá si existe algún responsable".

La emergencia también ha generado cuestionamientos por la ausencia de una alerta de evacuación SAE.

Pide acelerar medidas de protección

Hadad atribuyó la emergencia a una "tormenta perfecta", por la combinación del incendio que afectó previamente al sector, una isoterma cero elevada y precipitaciones intensas en un periodo breve.

Junto con las labores de recuperación en San Carlos de Apoquindo, pidió que el Ministerio de Obras Públicas y los demás organismos involucrados avancen de inmediato en las medidas de protección.

"Que la mesa de trabajo sea hoy día mismo, mientras estamos reconstruyendo, ayudando, mejorando con nuestros vecinos toda la zona de San Carlos de Apoquindo", solicitó.

El concejal señaló que aproximadamente 2.100 viviendas resultaron afectadas, 60 de ellas gravemente, y que aún no contaba con una estimación monetaria de los daños. Añadió que el balance continúa ajustándose a medida que los vecinos reportan nuevas situaciones.