Barro en las calles, viviendas afectadas y trabajos de limpieza marcan la mañana siguiente al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

Las imágenes muestran las consecuencias del desborde de la Quebrada Honda y el despliegue de los equipos de emergencia para retirar el lodo y apoyar a los vecinos afectados.

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