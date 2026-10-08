¿Por qué no hubo alerta de evacuación en Las Condes? "Evento súbito, que no fue posible anticipar"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, dijeron que el carácter "súbito" e imprevisto del aluvión que afectó este jueves a la comuna de Las Condes hizo imposible e inoficioso haber emitido una alerta SAE de evacuación, como suele hacerse ante situaciones de emergencia que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas en Chile.

Ambas autoridades compartieron de noche un punto de prensa en la sede nacional del Servicio, y fueron consultadas de forma reiterada sobre este asunto.

Pavez hizo presente que "la Municipalidad de Las Condes, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, había llevado adelante trabajos en Quebrada Honda" durante los últimos días.

"Yo ayer (miércoles) hablé en la mañana con la alcaldesa (Catalina San Martín); también se comunicó el subsecretario (de Obras Públicas Nicolás) Balmaceda con la alcaldesa durante el día para facilitar trabajos preventivos. Esos trabajos se hicieron. ¿Qué es lo que pasó? Fue un evento súbito, de características completamente anormales, tal como ha sido este fenómeno de El Niño que ha afectado a gran parte de nuestro país desde julio hasta la fecha", dijo Pavez.

"Había trabajos preventivos. Sin embargo, lo que vivimos hoy día en un corto periodo de tiempo -15 milímetros (de precipitación)- generó este aluvión que, obviamente, hace imposible o dificulta en exceso la reacción previa del envío de un mensaje", justificó el abogado UDI.

"Sucedió de un momento a otro"

En la misma línea, Cebrián afirmó: "Nosotros veníamos hace días dando cuenta de (la inminencia de) este sistema frontal, avisando a la ciudadanía. La Región (Metropolitana) estaba con alerta amarilla producto de estas precipitaciones, y tal como lo informó el organismo técnico, Sernageomin, (ocurrió que) este evento tuvo unas características de que fue súbito, sucedió de un momento a otro: se activó esta Quebrada (Honda en San Carlos de Apoquindo) y produjo todo este aluvión, con las consecuencias que todos ya sabemos".

"No hubo tiempo de hacer ni evacuaciones preventivas ni que se enviara el SAE, cuya función es reforzar procesos de evacuación. Como fue un evento súbito, ello no fue posible de hacer, y ésa es la explicación de por qué no se envió un SAE", remarcó la trabajadora social.

"No existe monitoreo de remoción en masa en Chile"

La autoridad puntualizó que, técnicamente, "el evento súbito, cualquiera éste sea —hoy día es un aluvión, pero podría ser otra amenaza—, es algo que ocurre de un minuto a otro y que no ha sido posible de anticipar que ocurriera. El sistema frontal se estaba monitoreando en todas sus (posibles) consecuencias; había una alerta amarilla para la Región. Sin embargo, ocurrió esto", que estaba fuera de lo previsto.

Cebrián agregó además que "no existe el monitoreo de remoción en masa en nuestro país. Por lo tanto, la activación de la quebrada y todas las consecuencias que hemos conocido se denomina así: un evento súbito que no fue posible de anticipar. Esa es la definición más técnica".

Defendió, en tal sentido, que "el sistema está funcionando, está activado y se han cumplido todos los protocolos", pero tocó enfrentar "una emergencia muy importante".

"La evaluación (de la respuesta) se hace con posterioridad a ocurrida la emergencia, para pensar si hay que replantearse algo, reformular, (pero) no es el minuto. El momento hoy día es responder, atender a las personas lo más rápidamente posible", reiteró.

Escolares varados camino a Farellones

Máximo Pavez descartó, en tanto, reportes oficiales de personas desaparecidas, y señaló "una situación específica" de preocupación en Lo Barnechea, en el camino a Farellones, donde hay "dos buses con alumnos de un colegio, que en este momento no pueden avanzar".

En la zona "están trabajando la Municipalidad con equipos de Vialidad del MOP para despejar cuanto antes y poder bajar a esos jóvenes", indicó.