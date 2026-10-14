"Cazuela sin carne": Sichel indignado con la gestión del Gobierno para las emergencias

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó con dureza la coordinación del Ejecutivo frente a la emergencia generada por las intensas lluvias en la capital, denunciando deficiencias estructurales en la conducción oficial y en la interlocución con las administraciones locales.

"El Gobierno tiene un problema en la toma de decisiones y en la vocería y es bueno que después de esta crisis resuelva eso; es urgente para nosotros", aseveró la autoridad municipal, que apuntó a la ambigüedad respecto a quién asume el rol articulador con las alcaldías durante episodios de catástrofe.

"Si va a ser su subsecretario de Interior (Máximo Pavez), que sea el subsecretario de Interior, pero estas cosas como que no son ni chicha ni limonada; que el ministro del Interior (Claudio Alvarado) está en el Congreso, es vocero, está negociando con el Parlamento y es Segpres también (no funcionan)... A mí me gustan las cosas nítidas y no quiero que haya un Ministerio Secretaría General de Gobierno, pero sí quiero que haya un vocero; entonces, díganme quién es, por último, para llamarlo", enfatizó.

En esa línea, catalogó la estructura comunicacional y operativa del Gabinete como "una cazuela sin carne" y, para ejemplificar los entrabamientos burocráticos, relató: "Ayer estábamos a las seis de la tarde con la directora de Educación, Sofía Jaña, discutiendo si cerrábamos o no los colegios, esperando que la Seremi de Educación nos respondiera, y no sabíamos a quién preguntarle. Esa es la verdad. Nos dábamos vueltas, nos pedían informes, y decíamos: '¡¿quién cresta que toma esta decisión?!'... Al final la tomamos nosotros. Tenemos que ponernos cabrones para tomar la decisión, porque tenemos a cargo la población que está alrededor de nosotros".

Cuestionamientos a la infraestructura

Asimismo, el jefe comunal extendió sus críticas al abordaje histórico del Estado frente al cambio climático y la contención de riesgos en la precordillera, apuntando al estancamiento en materia de inversión pública.

"El problema es que no hacemos los lesos y seguimos con la infraestructura que teníamos hace 30 años para resistir esos niveles de agua y no estamos preparados para el cambio climático. Eso es vivir en los años 50", reprochó, indicando que "el Estado central de Chile, vale al Gobierno actual y el Gobierno anterior, no tiene ningún plan de inversión para la contención de quebradas".

Además, graficó el abandono financiero e instrumental que enfrentan los municipios durante el despliegue de las emergencias en terreno, contrastándolo con la burocracia preventiva de los organismos técnicos.

"Los municipios estamos como para la guerra: nos piden cada día más pega y vivimos de la plata propia. Un municipio como Ñuñoa vive de la plata que puede captar con patentes, con lo que sea, y cuando tú tienes crisis como esta tienes que vivir con tus cuatro motobombas. Esa es la realidad. Senapred te hace 20 reuniones de coordinación, Cogrid, planes, lleno de carpetas tengo de todas las ideas que me dan, pero cuando tú tienes que recurrir al Estado central para emergencias de este nivel, no hay nadie a quien recurrir", reprochó.