Gente atascada en la U. de Los Andes y Clínica UC inundada por "impresionante aluvión" en Las Condes

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, alertó en Cooperativa que el "impresionante aluvión" registrado en la comuna de Las Condes la tarde de este jueves mantiene a gente atrapada en la Universidad de Los Andes, y también causó la inundación de la Clínica de la Universidad Católica.

"Lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente: este aluvión se produjo por Quebrada Honda, acumuló muchísima agua y arrastró barro, piedras y también lodo, y abarca todo lo que es General Blanche, a la altura de San Carlos de Apoquindo, arrastrando autos, micros, basura y también algunos árboles", explicó la autoridad regional en Lo que Queda del Día.

De momento, este fenómeno se explica por dos factores: "Llovió cerca de 12 milímetros en una hora, lo que es bastante. En julio, cuando tuvimos el otro episodio, habían llovido 8 milímetros en una hora. Y segundo, la isoterma cero, que es la línea de nieve, está muy alta: 2.800 metros. O sea, claramente se activaron todas las quebradas de la parte alta de Las Condes y desembocaron en este lugar, lo que

produjo este aluvión bastante inédito".

"El factor determinante -a mi juicio- no solamente es la cantidad de agua caída y en poco tiempo, sino que también la isoterma alta, porque significa que llovió muy arriba, y acumuló mucha más agua de lo que habitualmente trae esa quebrada. Y eso es lo que ha generado este aluvión bastante impresionante. O sea, una micro arrastrada por el lodo no es algo que veamos todos los días en Santiago", remarcó el gobernador.

En cuanto a las consecuencias del fenómeno, admitió que "no tenemos números definitivos. Sí sabemos que hay mucha gente atrapada en la Universidad de los Andes, que no puede salir. La Clínica de la Universidad Católica está inundada completamente con este aluvión, con un daño probablemente considerable porque lo que entró fue lodo, no agua solamente".

Además, dio cuenta de aquellas "personas que fueron rescatadas del bus que fue arrastrado: todas embarradas completamente, pero todavía es demasiado temprano para dar una cifra de personas heridas, y eventualmente damnificadas".

Tomando en cuenta que los trabajos de despeje en el sector están recién comenzando, Orrego hizo un "llamado a la ciudadanía a que, por favor, no se acerquen al lugar a sacar videos, porque esto no es una chacota: es una emergencia, y es bastante peligroso el lugar. Todavía no podemos declararla controlada".