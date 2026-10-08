Emergencia comunal en Las Condes: "El barro se deslizó por las calles y arrastró autos"

Autoridades decretaron emergencia comunal en Las Condes ante la remoción en masa registrada durante la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo.

En conversación con Lo que Queda del Día, el concejal Luis Hadad (RN) relató que "se ha decretado emergencia comunal en la comuna de Las Condes, eso nos ayuda mucho como comuna, porque podemos facilitar herramientas que no son consideradas de forma habitual. Los equipos operativos ya están todos en terreno, los equipos de tránsito también".

"Estamos haciendo todo lo posible para poder ayudar a esa gente, para que no pase a mayores (...) es el horario de salida de muchos estudiantes, muchas mamás, apoderados que van a retirar a sus hijos al colegio, universitarios que estaban saliendo", comentó.

Hadad añadió que el barro "se deslizó por las calles y arrastró autos (...) tenemos la clínica Los Andes, la clínica San Carlos de Apoquindo, está el DUOC, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Desarrollo, el Colegio Padre Hurtado, tenemos varias zonas conflictivas por el horario sobre todo y con mucha gente en movimiento en estos momentos".

"Es un cerro y va a bajar por toda la zona de Apoquindo, de Colón, así que estamos haciendo los resguardos secundarios para que no afecte abajo como ya afectó a San Carlos de Apoquindo", puntualizó.