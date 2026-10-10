El relato de los pasajeros de la micro que despertó las alarmas en el aluvión

"Honestamente, pensé que ahí nos íbamos a morir", recordó una de las pasajeras a Chilevisión Noticias, al relatar los momentos de angustia que vivió al interior de un bus del recorrido 02C de RBU Urbano, que quedó atrapado por el aluvión ocurrido en el sector oriente de Santiago.

El hecho ocurrió en la intersección de General Blanche con Avenida La Plaza, cuando una avalancha de agua, barro y piedras golpeó la máquina y la arrastró. Según los testimonios recogidos por CHV Noticias, cerca de 20 personas viajaban en el vehículo, que quedó atascado entre árboles y otros obstáculos.

Una de las mujeres relató que acababa de subir la micro junto a una amiga cuando vio una gran cantidad de agua y barro avanzar detrás de ella. "La micro fue a doblar en dirección a General Blanche y ahí nos golpea el aluvión", contó.

El impacto hizo que el bus se tambaleara. El conductor intentó retroceder, pero no pudo y la máquina quedó atrapada en medio de la corriente.

Intentos de escape y una cadena humana

El agua rodeó el vehículo y comenzó a ingresar cuando el conductor abrió las puertas a petición de algunos pasajeros que buscaban salir. Sin embargo, la fuerza y la altura de la corriente les impidieron bajar.

"Empezó el caos, todos empezando a gritar", recordó una de las afectadas, quien relató que algunos pasajeros intentaron abrir las salidas de emergencia y otros rompieron los vidrios para escapar.

"Había gente que rompió las puertas de emergencia, los vidrios, pero no sabíamos qué hacer porque igual la corriente seguía para abajo y si intentábamos salir era mucha fuerza", relató.

Finalmente, cuatro o cinco hombres lograron salir y, con la ayuda de personas que estaban en el exterior, se afirmaron de postes y árboles para formar una cadena humana y ayudar a evacuar a los demás pasajeros.

La situación comenzó a cambiar cuando bajó el nivel del agua. En ese momento, el conductor abrió nuevamente las puertas y los ocupantes empezaron a salir uno a uno, ayudándose entre sí.

"Empezó al ratito después a bajarle el nivel del agua. Y ahí fue cuando el chofer tomó la decisión de abrir la puerta y entre todos, como en conjunto, ahora o nunca. Y empezamos a salir como uno tras otro y todo de la mano y todo ayudándonos", recordó una pasajera.

El temor de volver a tomar la micro

Una de las mujeres reconoció que temió que el bus se volcara o que los pasajeros se ahogaran en el barro. También recordó el momento en que una pasajera llamó a su hijo y comenzó a despedirse, una escena que le hizo dimensionar el peligro que enfrentaban.

"Ella me abrazó, dijimos 'vamos a salir, vamos a salir' y ahí fue que empezaron a bajarnos de a poquito, entre todos ayudándonos", relató.

Tras lo ocurrido, las consecuencias del aluvión también quedaron en la máquina, que resultó dañada por la fuerza del agua y los materiales arrastrados.

La experiencia, además, cambió la forma en que las pasajeras enfrentan sus desplazamientos cotidianos. Una de ellas contó que decidió regresar caminando para no volver a tomar la micro y que ya pensaba en cómo sería volver a clases y pasar por el mismo paradero.

La otra pasajera resumió lo vivido como una experiencia extrema. "Fue horrible, fueron los peores minutos de mi vida", afirmó.