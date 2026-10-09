Greenpeace cuestiona demora en obras tras aluvión en Las Condes

Greenpeace cuestionó la falta de ejecución de obras de contención ante el nuevo aluvión en Las Condes y llamó a incorporar el riesgo de desastres en la planificación territorial, considerando los efectos de la crisis climática.

En una declaración pública, Silvana Espinosa, geógrafa y experta en Clima y Ecosistemas de la organización, sostuvo que existían antecedentes concretos del riesgo en el sector.

Según señaló, entre diciembre y enero un incendio forestal consumió cerca de mil hectáreas de vegetación en la zona y, después de un primer aluvión ocurrido en enero de este año, se anunció la instalación de barreras de contención en las quebradas.

"Sin embargo, al momento de esta nueva emergencia, esas obras todavía no estaban ejecutadas", afirmó.

Prevención y planificación territorial

Espinosa explicó que los daños asociados a estos fenómenos no dependen únicamente de su intensidad, sino también de la exposición y vulnerabilidad de las comunidades y de su capacidad para enfrentarlos.

"La magnitud de los daños provocados por una lluvia o un incendio también está determinada por la degradación de los ecosistemas, la ocupación de zonas de riesgo, la falta de planificación territorial y las medidas de prevención que no se implementaron oportunamente", sostuvo.

La especialista advirtió que las temperaturas extremas, los incendios forestales, las lluvias intensas y los aluviones pueden relacionarse y potenciarse entre sí, en un contexto de crisis climática que exige mayores capacidades de prevención y adaptación.

"Por eso, frente a cada emergencia debemos preguntarnos no solo qué ocurrió, sino qué se hizo para anticiparlo y cuánto de ese daño pudo haberse evitado", planteó.

Llamado a fortalecer la adaptación climática

Greenpeace también citó su última encuesta sobre preocupaciones ambientales, según la cual un 82% de los consultados ha percibido cambios climáticos o ambientales en su entorno durante los últimos cinco años, mientras que un 76% espera una mayor acción del Gobierno frente a estas amenazas.

En ese contexto, Espinosa llamó a avanzar en los instrumentos de adaptación climática, fortalecer la protección de los ecosistemas e incorporar efectivamente el riesgo de desastres en la planificación territorial.

"No podemos seguir esperando a que ocurra la próxima tragedia para tomar decisiones que debieron adoptarse mucho antes", concluyó.