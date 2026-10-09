Fiscalía Oriente abrió investigación por aluvión en Las Condes

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la apertura de una investigación tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, durante las intensas precipitaciones registradas el jueves.

La indagatoria quedó radicada en la Fiscalía Local de Las Condes a cargo del fiscal Francisco Lanas, junto al fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en gestión de riesgos y desastres.

El ente persecutor encomendó las primeras diligencias a personal especializado de las secciones OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, con el objetivo de esclarecer el origen de la emergencia, determinar el estado previo de quebradas y cauces, y establecer eventuales responsabilidades penales.

De acuerdo con información publicada más temprano por Meganoticias, entre las figuras jurídicas en análisis se evalúa un posible cuasidelito de lesiones —tras registrarse al menos seis personas heridas— e incumplimiento de los deberes de cuidado.

Alcaldesa San Martín emplazó al MOP por mallas dinámicas

La decisión del Ministerio Público se da en medio del fuerte debate político e institucional desencadenado tras la emergencia.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, apuntó directamente a la falta de celeridad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la ejecución de defensas fluviales.

En medio de las faenas de despeje, la jefa comunal reveló que las mallas dinámicas de contención -que habían sido comprometidas a principios de año y aprobadas formalmente por la cartera en marzo pasado- aún no habían sido instaladas en la Quebrada Honda.

San Martín enfatizó que "acá lo que nosotros creemos hace rato es que hay que hacer piscinas decantadoras; que hay que hacer intervenciones en la quebrada más profundas".

"Nosotros como municipalidad no podemos hacer esas intervenciones y tiene que ser la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) la que determine qué es lo que se hace en la quebrada. Nosotros hicimos las recomendaciones, hicimos todos los llamamientos oportunamente, también oficiamos a Sernageomin. Esperamos que pronto tengamos una solución definitiva para este sector, porque esto no puede seguir pasando", agregó.

En esa línea, la autoridad comunal insistió en que las labores periódicas de limpieza que ejecuta el gobierno local son insuficientes ante frentes de alta intensidad, por lo que resulta imperativo que la DOH diseñe y financie intervenciones de ingeniería mayores, como piscinas decantadoras en la parte alta de la cuenca.

Mientras, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó a El Diario de Cooperativa que "no hay ningún dispositivo ni ninguna medida preventiva que hubiese evitado lo que ocurrió ayer", aunque reconoció que "tenemos que seguir avanzando en más infraestructura y eso toma tiempo en estudios de ingeniería, en construcción propiamente tal y también en la obtención de presupuestos".

La autoridad señaló que su cartera trabajó de manera coordinada con el municipio de Las Condes desde marzo y abril en el despeje de cursos de agua y la instalación de mallas dinámicas. Sin embargo, comparó lo ocurrido con un terremoto: "Es impredecible el lugar exacto donde ocurre, el momento en el que ocurre y la magnitud. Eso es imposible predecirlo".

Ante la consulta sobre si los ductos del sector de General Blanche estaban mal mantenidos o se bloquearon durante la emergencia, De Grange sostuvo que su diseño no permitía contener el volumen de material que descendió desde la cordillera. "Los ductos están diseñados para que circule el agua, no están diseñados para contener este nivel de derrumbe", explicó.