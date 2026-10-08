Por aluvión en Las Condes, Gobierno posterga promulgación de la Ley de Reconstrucción

El Gobierno informó esta tarde que, "producto de la grave emergencia" del aluvión que afectó a la comuna Las Condes, el Presidente José Kast decidió "no realizar la (...) promulgación de la Ley de Reconstrucción, que estaba agendada a primera hora de mañana" viernes.

Poco más temprano, el Mandatario se refirió, a través de Twitter, al sorpresivo evento meteorológico.

En tanto, el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, informó sobre algunas de las medidas adicionales adoptadas por el Ejecutivo ante este fenómeno.