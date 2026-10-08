Primer balance del aluvión: "Seis lesionados, incluido un menor de un año"

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que el aluvión registrado esta tarde en la zona de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, deja un balance de "seis lesionados hasta el momento, incluido un menor de un año, con una fractura".

El exalcalde de Puente Alto destacó el despliegue de las diferentes instituciones públicas en "este sector que, pudiendo ser acomodado, también necesita al Estado".

"Pesumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada. Esta zona y este bloqueo lamentablemente habría significado lo que pudimos observar en imágenes de la tarde, sabemos que durante el mes de enero hubo un incendio que afectó la capa vegetal en la zona de la quebrada y esto hace que con lluvias, precipitaciones como las que hubo en la tarde, que a cierta altura habría tenido incorporado granizo, generó todavía mayor debilidad de esa capa de tierra que se desplazó", detalló la autoridad.

La alcaldesa Catalina San Martín, en tanto, dijo que el fenómeno obedece a un "suelo absolutamente saturado" producto de un exceso de precipitaciones en corto periodo de tiempo, y vinculado también con el "incendio de mil hectáreas en la Quebrada Honda" registrado en el verano.

Se trató de "un aluvión de proporciones", señaló la jefa comunal, que llamó a los vecinos a no salir de sus casas; y "a quienes están atrapados", les pidió que mantengan la tranquilidad: "Vamos a llegar".

También formuló un "llamado a los empleadores" a que, para este viernes, permitan el teletrabajo o sean comprensivos si los trabajadores no logran llegar.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast anunció que la comuna de Las Condes fue declarada "zona de catástrofe".