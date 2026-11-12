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Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Senapred activó alerta SAE preventiva por crecida del río Grande en Ovalle

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta preventiva ante la crecida del río Grande, en el sector de Ensenada, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

A raíz de esta situación, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para advertir a la población y solicitar que evite acercarse a la ribera del río, debido al riesgo asociado al aumento de su caudal.

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