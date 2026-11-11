León XIV llegó a Perú, su país adoptivo: envió un telegrama a los chilenos durante su viaje

León XIV llegó este miércoles a Perú, la tercera y última parada de su gira por América Latina, que supone el regreso del pontífice a su país adoptivo, donde vivió más de 20 años que marcaron su labor pastoral, desde sus inicios como misionero hasta convertirse en obispo e incluso nacionalizarse peruano.

Tras visitar Uruguay y Argentina, el papa tendrá en Perú la etapa más larga de esta gira sudamericana, con un total de seis días en los que visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde recorrerá distintos lugares de su antigua diócesis, en la que fue obispo durante ocho años (2015-2023).

Mientras sobrevolaba el espacio aéreo chileno durante su viaje a Perú, el papa envió un mensaje al Presidente José Antonio Kast.

Se trata de una tradición diplomática del Vaticano: cada vez que el avión que transporta al Pontífice atraviesa el espacio aéreo de un país, el Papa suele enviar un telegrama de saludo a su jefe de Estado.

Estos mensajes protocolares expresan cercanía y buenos deseos hacia las autoridades y la población de las naciones sobrevoladas.

En esta ocasión, el mensaje estuvo dirigido al Mandatario chileno y expresó los deseos de paz y concordia para el país. "Al sobrevolar el espacio aéreo chileno en mi viaje apostólico a Perú, le envío un cordial saludo a Su Excelencia y a sus conciudadanos, invocando sobre la nación los dones de paz y concordia de Dios Todopoderoso".

El avión procedente de Buenos Aires con el Santo Padre a bordo aterrizó procedente de Buenos Aires a las 17:00 (22:00 GMT) en la pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y que se encuentra en la portuaria provincia de Callao, aledaña a la capital peruana.

Al descender de la escalera de la aeronave, el papa fue recibido por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quienes le dieron al pontífice la bienvenida en su regreso al país.

Asimismo, León XIV recibió un ramo de flores por parte de una pareja de niños, a la vez que el coro infantil de Sinfonía por el Perú, el proyecto del tenor peruano Juan Diego Flórez para dar educación musical a menores de bajos recursos, entonaba una canción.

El papa también salió momentáneamente de la alfombra roja que recorrió junto a Fujimori para saludar a un grupo de menores huérfanos que residen en albergues estatales, y seguidamente continuó los saludos protocolarios con los obispos peruanos.

Unas tres millones de personas le dieron la bienvenida

La bienvenida de vuelta a su tierra a León XIV fue masiva en todo el recorrido de más de 10 kilómetros de distancia desde el aeropuerto hasta el centro histórico de Lima, donde llegó al Palacio de Gobierno.

Tanto en las calles del Callao, la provincia portuaria vecina a Lima, como en la propia capital peruana, la gente se agolpó en ambos lados del recorrido que el papa hizo en un primer tramo en vehículo cerrado y, en la parte final, en el 'papamóvil'.

La mayoría no quería perderse el histórico momento de tener por primera vez en el país a un papa peruano y trataron de captar el paso de la comitiva oficial con sus teléfonos móviles, con el fondo del atardecer sobre la capital peruana.

Foto: EFE

De acuerdo con las autoridades locales citadas por el Vaticano, fueron hasta tres millones de personas a lo largo de todo el recorrido, que equivale a casi una tercera parte de los 11 millones de habitantes que suman entre Lima y el Callao.

León XIV fue recibido con honores de jefe de Estado a su ingreso al Palacio de Gobierno, escuchó un coro infantil, y luego cantó el himno nacional de Perú junto a Fujimori en la escalinata de la sede de gobierno.

A continuación, el pontífice ingresó a las dependencias interiores para dialogar con ella y conocer al gabinete ministerial que acompaña a la gobernante.

"Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él"

Después de la reunión con la presidenta peruana, León XIV se trasladó al Gran Teatro Nacional para tener un encuentro con el resto de autoridades del Estado y el cuerpo diplomático acreditado en el país, donde pronunció su primer discurso como papa en Perú.

"Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien", afirmó ante las autoridades y la presidenta Fujmori.

Agregó que "esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público" y "que esto precisa comenzar por escuchar a las personas", en un discurso pronunciado tras escuchar a Fujimori en el Teatro Nacional.

"Recuerdo conversaciones aparentemente sencillas en las que afloraban las dificultades de una familia o las esperanzas de una comunidad entera", dijo Robert Prevost recordando sus años de misioneros.

Perú, su país adoptivo

La estancia del papa en Perú se extenderá hasta el próximo lunes, con una agenda repleta de actividades durante los seis días en los que, ahora como líder de la Iglesia católica, regresará a varios lugares del país que ya recorrió en otras etapas de su vida como misionero u obispo.

El momento más emotivo será el regreso a Chiclayo, la diócesis donde fue obispo durante ocho años antes de que fuese convocado al Vaticano por el papa Francisco en 2023 para dirigir el Dicasterio de los Obispos y a la que permanece fuertemente vinculado.

Desde que Robert Prevost, nacido en Chicago (Estados Unidos) fuese nombrado papa y dirigiese unas afectuosas palabras en español hacia Chiclayo desde el balcón de la Basílica de San Pedro, los peruanos ansiaban su regreso al país para manifestarle todo su cariño.

La primera gira de León XIV por América Latina se produce del 6 al 16 de noviembre, apenas tres semanas después de haber sido operado en Roma por un cárcel de pulmón, en una intervención donde le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.