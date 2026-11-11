Chile descartó pedir permiso a Argentina por ruta marítima a las Malvinas

El canciller Francisco Pérez-Mackenna afirmó este miércoles que Chile no solicitará autorización a Argentina para operar la nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, defendiendo el derecho a la libre navegación establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La iniciativa, que contempla el primer viaje del buque chileno Danstar, generó cuestionamientos desde el gobierno argentino.

La nave, operada por la naviera Easter Island y de bandera chilena, realizará transporte de alimentos, bebidas, materiales de construcción, maquinaria y repuestos hacia el archipiélago.

El proyecto surge de un acuerdo entre la empresa y la Corporación de Desarrollo de las Islas (FIDC, por sus siglas en inglés) y busca recuperar una conexión comercial suspendida hace cerca de 15 años.

La controversia surgió luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, aludiera a la normativa de su país que establece requisitos de autorización previa para embarcaciones que se dirigen a las islas y atraviesan aguas jurisdiccionales argentinas.

Frente a esta situación, Pérez-Mackenna sostuvo que "Chile cree en el derecho a la libre navegación, en el derecho al libre paso —el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar—, y confiamos siempre en que ese derecho se respetará".

Consultado directamente sobre si Chile solicitará permiso a Argentina, el ministro respondió que "los países no piden permiso".

La nueva conexión busca fortalecer el abastecimiento de las islas y complementar el servicio marítimo regular que actualmente opera entre Montevideo y el archipiélago.

Louise Ellis, encargada del proyecto y subdirectora ejecutiva de la FIDC, explicó que los envíos desde Reino Unido pueden demorar hasta tres meses, por lo que "una ruta comercial con Chile significa que podemos acceder a esos productos más rápido".

Además, destacó que "la apertura de esta ruta abre enormes oportunidades tanto para Chile como para las Islas Malvinas en términos de comercio regular".