Talagante evacúa Campamento Ribera del Río "con uso de fuerza, si es necesario"

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó esta tarde la evacuación del Campamento Ribera del Río debido al desborde del curso homónimo.

El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, dijo a Cooperativa que este asentamiento tiene "más de 640 viviendas y 2.000 habitantes"; y que el exhorto ha sido recibido con "alguna resistencia por parte de personas que no tienen su situación migratoria al día", pero será cumplido estrictamente, con apoyo de personal policial y militar.

"Si veo a algún niño o adulto mayor (que está en riesgo), vamos a hacer uso de la fuerza. No por gente irresponsable (que esté a su cargo) vamos a exponer vidas", señaló el jefe comunal, que previó un aumento de caudal en la zona alrededor de la medianoche.