Viene en camino un nuevo evento meteorológico, "muy similar a los anteriores"

La Dirección Meteorológica informó este viernes que se está formando por estas horas un nuevo evento de posibles características extremas, "muy similar" a los de las últimas semanas, que amenaza a buena parte de Chile, entre las regiones de Atacama y Los Lagos, y cuya mayor intensidad se producirá de martes a miércoles.

"Hay un sistema frontal que está en evolución. En estos momentos está hacia el oeste del archipiélago de Juan Fernández. Se está formando y se viene activando, y si bien no viene con río atmosférico, trae una importante carga de humedad", dijo el meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la DMC, tras participar en una reunión con la directora de Senapred, Alicia Cebrián; y con el ministro del Interior subrogante, Máximo Pavez.

"Este fenómeno de Niño intenso, aparentemente, está haciendo que las condiciones meteorológicas sean extraordinarias... Estábamos acostumbrados a las altas temperaturas en octubre, pero (este año) estamos viviendo una primavera bastante inusual", apuntó el experto, que detalló que el fenómeno comenzará a manifestarse el día domingo desde Atacama a Maule, aunque "en forma normal".

"No esperemos un diluvio el día domingo", aclaró Zúñiga.

"Si hacemos una comparación con los eventos anteriores, la verdad es que el patrón es muy similar: llega el sistema frontal, hace precipitar; deja de llover el día lunes, nuevamente se reactiva en la tarde y, principalmente, (será fuerte) en la tarde del martes: esperamos que la mayor concentración de las precipitaciones sea el día martes en la tarde, y parte de la madrugada del día miércoles", detalló.

El experto advirtió que el fenómeno "viene muy inestable y muy similar a los eventos anteriores en que la baja presión, cuando se aproxima al continente, genera (...) nubes convectivas que concentran mucho la precipitación".

"El aviso (meteorológico vigente) incluso habla de tormentas eléctricas, granizo y también rachas de viento; entonces es una condición de cuidado", resaltó el profesional.

Zúñiga resaltó que, por ahora, "estamos todavía muy lejos del evento", y como el escenario está siendo muy distinto a lo habitual, "los modelos muchas veces tienden a errar un poquito el monto de la precipitación".

En cualquier caso, el monitoreo seguirá constante y "vamos a evaluar este fin de semana si el aviso meteorológico lo escalamos a una alerta por precipitación en corto periodo de tiempo".

Un punto a considerar es que "el hecho que tengamos precipitaciones previas (recientes) podría estar impermeabilizando un poco los terrenos", agravando la afectación que causan las lluvias torrenciales.

"Invitamos a (los ciudadanos) estar atentos a la actualización de los pronósticos y a lo que diga la autoridad con respecto a recomendaciones", cerró el meteorólogo en el punto de prensa tras la mesa técnica en Senapred.

"No podemos precisar en qué lugar va a tener mayor intensidad"

"Dado que estamos, eventualmente, ante un evento similar a lo que ya hemos vivido los días pasados, queremos decirle a la ciudadanía que es muy importante que se mantengan informados de cómo evoluciona esta condición... Por ahora hay (solamente) un aviso de tormentas eléctricas", señaló Alicia Cebrián.

"De empezar a cumplirse el pronóstico, (...) lo más importante es no exponerse, mantenerse a resguardo mientras esté precipitando de manera intensa, mientras existan las tormentas eléctricas", continuó.

La directora añadió que "la preocupación (de Senapred), en general, es (respecto) de todo el tramo" entre Atacama y Los Lagos, pues "como hemos ido aprendiendo a raíz de estos eventos que tienen características extremas, no tenemos la posibilidad de precisar en qué lugar va a tener mayor intensidad el evento".

No ostante, "por supuesto, hay una especial preocupación por aquellas comunas que están en lugares precordillerano y por aquellos lugares donde se han registrado remociones en masa en el pasado".

Resaltando que "estos eventos meteorológicos con precipitaciones pueden seguir presentándose en lo que queda de la primavera", Cebrián insistió en el llamado a los ciudadanos "a informarse, tomar medidas y, sobre todo, no exponerse".

"El fin de semana tiene que ser aprovechado por las municipalidades"

Máximo Pavez, en tanto, indicó que frente a este "evento en evolución", el Gobierno instruyó a "todas las municipalidades del tramo entre Coquimbo y Los Lagos" a que hagan Cogrid comunales, "de manera de anticipar los posibles efectos de este sistema frontal en materia de mitigación, y también de adelantar todos los escenarios, para efectos de que el agua que potencialmente va a caer tenga la menor afectación posible".

"Esto va a ser permanentemente monitoreado. Nos estamos anticipando varios días hasta el pulso de precipitaciones más intenso, que probablemente va a ser el martes y, por lo tanto, este fin de semana tiene que ser aprovechado por las autoridades para liderar y dirigir una buena planificación, pensando en que alguna de las condiciones que se dieron el martes recién pasado pueden volver a repetirse", advirtió el subsecretario UDI.