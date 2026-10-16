Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.5°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Orfeón de Carabineros se sumó a la fiebre de BTS interpretando popular canción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda institucional sorprendió con "Dynamite" este viernes en la Plaza de la Constitución.

Orfeón de Carabineros se sumó a la fiebre de BTS interpretando popular canción
 EFE / Instagram @ciao.cacao.travel

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la previa al segundo show de BTS en Chile, el Orfeón de Carabineros sorprendió al celebrar a ARMY -como se denomina a los seguidores del septeto surcoreano- con la interpretación de uno de los temas más populares del grupo.

Sumándose a la fiebre por el regreso a suelo nacional del fenómeno del K-pop, la banda institucional tocó "Dynamite", el hit del grupo perteneciente a su quinto álbum "BE", de 2020.

El momento que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución este viernes rápidamente se viralizó en redes sociales, siendo celebrado por la fanaticada local de BTS, a la espera de su tercer y último show que se realizará este sábado en el Estadio Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada