Orfeón de Carabineros se sumó a la fiebre de BTS interpretando popular canción

En la previa al segundo show de BTS en Chile, el Orfeón de Carabineros sorprendió al celebrar a ARMY -como se denomina a los seguidores del septeto surcoreano- con la interpretación de uno de los temas más populares del grupo.

Sumándose a la fiebre por el regreso a suelo nacional del fenómeno del K-pop, la banda institucional tocó "Dynamite", el hit del grupo perteneciente a su quinto álbum "BE", de 2020.

El momento que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución este viernes rápidamente se viralizó en redes sociales, siendo celebrado por la fanaticada local de BTS, a la espera de su tercer y último show que se realizará este sábado en el Estadio Nacional.