Mineduc: La Prueba de Transición es mucho más justa que la PSU, que exacerbaba las brechas

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, aseguró que la Prueba de Transición Universitaria (PTU), que debuta la próxima semana, es mucho más justa que la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

"Esta prueba muestra ya evidentes cambios con respecto a la PSU, que era una prueba que exacerbaba las brechas que existen entre alumnos de colegios distintos", dijo Vargas en entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, al referirse al inédito proceso que convocará a más de 268.000 jóvenes en medio de la epidemia del Covid-19.

Los próximos días 4 y 5 de enero rendirá el examen el primer grupo (134.000 inscritos) y el primer día darán las pruebas de comprensión lectora y ciencias y el segundo para matemáticas e historia. El segundo grupo (otros en 134.000 postulantes) lo dará los días 7 y 8 de enero y las pruebas se rendirán el mismo orden.

A diferencia de la PSU, los nuevos exámenes ya no medirán conocimientos, sino que las competencias esenciales para tener un buen desempeño en la educación superior, con referencia a los contenidos y habilidades del currículum escolar de 7° básico a 2° medio (ya no hasta 4° medio), y tendrán 65 preguntas (no 80 como la anterior prueba).

Tanto en el test de competencias lectores como matemáticas se eliminó alrededor de un tercio de los contenidos o secciones que, de acuerdo a la evidencia, no eran esenciales y propiciaban inequidades.

Pero adicionalmente, a raíz de la crisis del coronavirus, se resolvió reducir a la "mínima expresión" aquellos tópicos correspondientes a 4° medio, entendiendo que "este ha sido un año tan difícil", explicó el subsecretario.

VARGAS LLAMA A JÓVENES A CUIDARSE PARA RENDIR LA PTU

A cinco días de que se comience a rendir la Prueba de Transición, Vargas hizo un llamado a los postulantes para que se cuiden y así puedan rendir la prueba.

"Hago un llamado al autocuidado de los jóvenes. Quedan muy pocos días y sabemos que las estadísticas son bastante decidoras en términos de que los contagios se dan mayoritariamente en las casas. Dadas las fiestas de fin de año, el llamado que hacemos es que, restando tan pocos días, no dejen de cuidarse para que puedan dar la prueba la próxima semana y no tengan que recurrir así a la aplicación extraordinaria a fines de enero", expresó la autoridad educacional.

Para acudir a rendir la prueba se exigirá el uso de mascarilla, además de tener una de repuesto, alcohol gel y mantener el distanciamiento físico. También se debe recordar llevar la cédula de identidad, la tarjeta de identificación impresa, dos lápices grafito y goma de borrar.

Respecto a quienes tengan sospechas de Covid-19 o se encuentren en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho con alguien contagiado, las autoridades establecieron que podrán darlo en otra fecha a determinar.

SEGURIDAD EL DÍA DE LA PRUEBA

El subsecretario de Educación Superior detalló el trabajo que llevan junto al Ministerio del Interior y Carabineros tras las últimas "funas" que se han registrado contra la prueba por partes de agrupaciones de estudiantes secundarios.

"Habrá una mayor presencia de Carabineros en todos los locales de rendición, tanto en el exterior como en el interior. La experiencia del año pasado nos dejó una serie de aprendizajes", dijo Vargas.