Quiroz: Hay 1.800 morosos del CAE que ganan más de 5 millones de pesos mensuales

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que existen 1.800 morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen altos ingresos y confirmó que la Tesorería General de la Reppublica iniciará acciones de cobro inmediatas.

En el marco del Seminario Económico 2026 "La primera lectura de un nuevo ciclo", organizado por el Diario Financiero, el secretario de Estado, lanzó una dura advertencia contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que, contando con los recursos suficientes, han dejado de cumplir con sus obligaciones financieras.

Quiroz indicó que "no todos son desvalidos los que no pagan. Lo primero que emprendí cuando llegué a Teatinos 120, ese mismo día 11, fue dar instrucciones para hacer cruces de datos y estamos obteniendo los primeros resultados".

La deuda

El ministro fue categórico al detallar que se han identificado a 1.800 deudores que registran ingresos mensuales superiores a los 5 millones de pesos y que en conjunto mantienen una deuda de 20 millones de dólares al Fisco.

Ante esta situación, el jefe de cartera advirtió que "la vamos a ir a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio Ejecutivo, que incluye embargos", pero aclaró que "la gente que a la que no le ha ido bien, que ha tenido problemas, puede estar muy tranquila, vamos a tener un trato correcto".

Además, envió un mensaje político a la oposición y organizaciones sociales: "Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos y que lo está ganando gracias a un crédito que le dio el Estado. Me costaría entenderlo".

Acciones de recuperación

Quiroz añadió que "si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares", confirmando que ya se instruyó a la Tesorería General de la República iniciar formalmente las acciones de recuperación.

El titular de Hacienda criticó la "pasividad" del Estado en la última década, pues señaló que desde 2017 no se han realizado esfuerzos reales por cobrar los créditos, lo que según su diagnóstico, provocó que la morosidad escalara de 500 mil millones de pesos en 2017 a cerca de 4 billones de pesos en la actualidad.

Sobre la posible modificación al Mepco, el ministro recalcó que "vamos a actuar con decisión y con rapidez, no vamos a esperar que la fortuna dé vueltas las cosas mientras gastamos, si seguimos las reglas normales, 200 millones de dólares por semana. Con 200 millones de dólares se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile en un periodo de 90 días y en una semana no la podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta echarle bencina al estanque al ciudadano norteamericano".