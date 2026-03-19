"Caja de Pandora" y "tenía que pasar": economistas se enfrentan por cambios al Mepco

Un gran debate ha generado entre sectores políticos el anuncio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de que introducirá cambios al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), lo que puede impactar además en los valores de otros productos que, por ejemplo, necesitan traslados. Y en El Primer Café de Cooperativa, el tema causó un debate entre economistas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este jueves que habrá una modificación en un plazo breve, pues "no vamos a esperar que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos, si seguimos las reglas normales, 200 millones de dólares por semana" con el Mepco.

Actualmente el sistema, establecido por el segundo gobierno de Michelle Bachelet en 2014, funciona de manera que cuando el precio internacional del petróleo sube, el Estado subsidia dicha alza para que no se traspase todo el aumento a los consumidores. Y cuando baja, la disminución tampoco se traspasa directamente al consumidor y el Estado recupera lo que había subsidiado.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet, afirmó que al ejecutar esta modificación el Ejecutivo "abrió una caja de Pandora sin necesidad. El Mepco ha funcionado muy bien por mucho tiempo, tiene la gracia de que el aumento del precio del petróleo impacte con gradualidad en las familias. Es un mecanismo que ayuda a las familias en cuanto a gradualidad, pero se reflejan las alzas de todas maneras".

"Si en algunos meses más baja el petróleo, se normaliza, se recupera lo subsidiado. Es cierto que no hay fondos, pero queda cierto margen. Creo que cuando uno sufre estrechez fiscal hay que buscar soluciones donde no están las cosas bien y no en cosas que funcionan", agregó.

Y ante el argumento de que es probable que el conflicto de Medio Oriente se prolongue y el precio se mantenga alto, lo que obligaría a extender el subsidio en el largo plazo, afirmó que "si los precios del petróleo siguen igual de altos, en tres meses no vamos a tener subsidio y quedaría al nivel real".

Ominami: El país no puede seguir en un mundo de fantasía

Pese a haber sido también funcionario de los gobiernos de centroizquierda, como ministro de Educación de Patricio Aylwin, Carlos Ominami difirió de Micco: "El Gobierno ha hablado mucho de una emergencia por la forma en que recibieron el poder, en lo que no estoy de acuerdo. Pero sí enfrentamos una emergencia por el tema económico y el alza del precio del petróleo por los conflictos internacionales".

"Soy partidario de que los consumidores sufran lo menos posible. Si se mantiene el alza del precio del petróleo, no tiene sentido que se siga subsidiando a los automovilistas. Puede haber una discusión técnica respecto de cuánto se debe subsidiar, pero hay que sincerar el debate. Si el precio del petróleo se va a mantener sobre los 100 dólares por barril, se debe reflejar en el precio interno. Si han que subir los precios hay que hacerlo. Hay que ver cómo se evitan alzas mayores. Mecanismos pueden ayudar, pero el país no puede seguir viviendo en un mundo de fantasía con el precio del combustible", expuso.

"Es importante que se actúe rápido y con responsabilidad social. Lo que ocurre en Medio Oriente no es algo que se vaya a resolver en el corto plazo. Se están bombardeando instalaciones petrolíferas, campos de producción de gas. Eso muestra que se va a demorar mucho en mejorar la situación", sentenció el exministro.

Bergoeing: Tenía que pasar en algún momento

En una línea similar se manifestó Raphael Bergoeing, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien argumentó que "esto es terrible por ser una guerra y terrible por el impacto económico del país. Tenía que pasar en algún momento y es mejor que ocurra al principio del gobierno porque está el respaldo de la ciudadanía".

"En este caso hay mucha incertidumbre en términos de qué tan profundo y extensa pueda ser la guerra", planteó. Y dijo que según sus cálculos, "un alza de entre 200 y 300 pesos por litro de bencina son casi 50 mil pesos mensuales de aumento de precio de los combustibles" para los consumidores.

"No hay dinero. El gobierno debe sacarlo de alguna parte. Y estoy de acuerdo en que es el momento de revisar el mecanismo y eficientarlo, porque si es permanente significa que somos menos ricos. Si se hace ahora va a tener mucho más apoyo que si se hace en un año más", añadió.

Escobar: Se verá reflejado en el IPC

El director de la fundación Chile XXI, Luis Eduardo Escobar, se mostró más cercano a la opinión de Micco al afirmar que "esta historia es bien antigua. Los primeros mecanismos de suavización de aumentos del precio del petróleo vienen desde los tiempos de la dictadura. Esto ha ocurrido varias veces. Alguna vez el petróleo llegó a los 150 dólares por barril, ahora está por sobre los 100 dólares. Lo importante es que el golpe no sea de una sola vez, porque eso haría que se refleje de una sola vez el IPC y dispararía reacciones en la política monetaria".

"El ministro Quiroz está tratando de instalar que hay una crisis que es inmanejable y que hay que recortar gastos fiscales. Eso no es verdad. Esto de que no hay caja, son puras cajitas virtuales que las manejan de forma distinta como si no fuera un fondo total", acusó el economista.

"Es irresponsable. Lo que hay detrás de todo esto es la idea de que hay que reducir el tamaño del Estado porque a la extrema derecha no le gustan los avances sociales que se han logrado en las últimas décadas", sentenció.