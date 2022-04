El presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, cuestionó las declaraciones que formuló en Cooperativa el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), quien estimó que fue una decisión "equivocada" mantener por tanto tiempo cerrados los colegios durante la pandemia, debido a que provocó una "falta de socialización grave" que pudo gatillar los hechos de violencia observados en los establecimientos tras el inicio del año escolar. "El que se equivoca es el ministro Ávila, porque yo le pregunto al revés: ¿Qué hubiera pasado en el país si no se hubiesen suspendido las clases?... Habríamos tenido una situación sanitaria catastrófica, con más de 4 millones de personas desplazándose por la ciudad en medio de la cuarentena", reaccionó el líder del Magisterio metropolitano. Debido a esto, aseguró que "no fue un error la suspensión de clases, estuvimos muy bien las comunidades escolares cuando en sus momento exigimos, nos opusimos y nos resistimos a la imposición de regresar a como diera lugar". Finalmente, en cuanto al aumento de hechos de violencia en los establecimientos educacionales, Aguilar advirtió que "hay que analizarlo en su profundidad, de manera integral y no suponer que tiene que ver con una situación puntual".

